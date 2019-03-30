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ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

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В Вашингтоне ЦРУ разместило рекламный билборд, в котором призывает русскоговорящих сотрудников на службу. Пользователи социальных сетей тут же нашли на плакате ошибку.

Текст написан на двух языках и полностью выглядит так: «Ваше владение иностранными языками are vitally Important to our national security». Ошибочное употребление английского глагола «to be» привело к рассогласованию чисел и в дословном переводе фраза означает следующее: «Ваше владение иностранными языками являются жизненно важными для нашей национальной безопасности».

ЦРУ не в первый раз призывает на работу специалистов, владеющих не только английским языком. Кроме русскоязычных, они нуждаются в сотрудниках, говорящих на арабском, болгарском, греческом, тайском и других языках. Не лишним будет отметить, что получить работу могут лишь граждане США.

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