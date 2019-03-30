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Телеведущая Бадоева отказалась от украинского гражданства в пользу итальянского

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Жанна Бадоева, экс-ведущая телепрограммы «Орел и решка», сообщила, что решила наконец-то принять гражданство Италии, отказавшись от украинского паспорта.

Согласно словам Бадоевой она живет на территории Италии вот уже на протяжении шести последних лет и не собирается возвращаться в Киев, так как уже давно ничего не ведет на украинском телевидении. Она добавила, что сейчас работает в «развлекательном слоте», то есть поднимает настроение людям со всей планеты.

Около четырех лет назад телеведущая стала супругой итальянского бизнесмена Василия Мельчинина. Бадоева отметила, что ей по душе местное телевидение. Она назвала его более «самодеятельным», чем на родине.

Месяцем ранее Жанна Бадоева стала гостьей телепередачи «Вечерний Ургант», выходящей в эфир на «Первом канале».

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