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Супружеская пара из Калифорнии отпраздновала 80-ю годовщину свадьбы в пятницу

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Супружеская пара, живущая в американском городе Глендейл, штат Калифорния, в эту пятницу, 22 марта, отметила достижение, которым могут похвастаться лишь очень небольшое число пар во всем мире.

Дети Чарли и Эмили Кокс ранее отметили, что их родители совсем скоро будут праздновать свою 80-ую годовщину свадьбы. Этот день важен для Эмили и по другой причине. Дело в том, что сегодня она также отметит свой 98-й день рождения.

Чарли же, по словам членов семьи, полгода назад исполнилось 100 лет. Когда-то он работал над космическими ракетами «Титан», но чуть более полувека назад ушел на пенсию. У пары есть сын и дочь, а также шесть внуков и 10 правнуков.

Члены семьи отметили, что Чарли и Эмили, которые живут в пенсионном сообществе, устроят небольшой праздник, чтобы отметить это знаменательное событие.

Несмотря на то факт, что не существует данных переписи о том, сколько пар достигли своей 80-летней годовщины свадьбы, было отмечено, что 60,1% мужчин и 49,7% женщин, вступивших в брак с 1960 по 1964 годы, отметили свою 40-ю годовщину свадьбы в текущем году.

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