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США собираются предоставить Украине новое оружие

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Кертис Скапаротти, генерал НАТО, отметил, что в Соединенных Штатах сейчас обсуждают возможность отправки на территорию Украины новой партии вооружения.

Согласно выступлению военного на одном из заседаний американского сената тема о поставке оружия должна быть еще обсуждена политиками. США способны отправить Киеву дополнительные боеприпасы, а также снайперское и военно-морское оружие.

Последнее в списке оружие, по словам Скапаротти, должно «помочь Украине» в быстром реагировании на происшествия, которые могут возникнуть в море. Генерал также подчеркнул, что украинская армия ответственно подошла к применению противотанковых систем Javelin, которые ранее были переданы ей США.

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