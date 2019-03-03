США планируют создать лазерное оружие для бронемашин

В США собираются спроектировать новейшее лазерное оружие, а затем установить его на шасси бронированного транспортника Stryker.

На официальном ресурсе государственных закупок был опубликован соответствующий запрос. Пентагон тем самым пытается найти компании, способные разработать качественные оружейные модули небольших размеров. Они требуются для подсистем нового лазерного вооружения.

Ведомство планирует провести анализ перспектив повышения эффективности использования подобного оружия на реальных полях сражений. Специалисты хотят также проверить способы контроля лазерного луча и методы охлаждения лазерного комплекса. В документе отмечается, что установка должна идти вместе с 50-киловаттным генератором.