Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

США планируют создать лазерное оружие для бронемашин

Дата:

В США собираются спроектировать новейшее лазерное оружие, а затем установить его на шасси бронированного транспортника Stryker.

На официальном ресурсе государственных закупок был опубликован соответствующий запрос. Пентагон тем самым пытается найти компании, способные разработать качественные оружейные модули небольших размеров. Они требуются для подсистем нового лазерного вооружения.

Ведомство планирует провести анализ перспектив повышения эффективности использования подобного оружия на реальных полях сражений. Специалисты хотят также проверить способы контроля лазерного луча и методы охлаждения лазерного комплекса. В документе отмечается, что установка должна идти вместе с 50-киловаттным генератором.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Во Львове с третьей попытки демонтировали стелу Монумента Славы
  2. В Краснодаре из-за гастарбайтеров едва не произошел взрыв в многоэтажке
  3. В Воронеже из-за коммунальщиков появилась «лестница смерти»

Эти новости могут вас заинтересовать

Авианосная группа ВМС США вернулась в Средиземное море

«Аэрофлот» через суд заставит жену Аршавина заплатить за дебош

Названы сроки поставки новейших ударных вертолетов Ми-28НМ российским войскам

Путин: Крещение Руси — это отправная точка развития Российского государства

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP