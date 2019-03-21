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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52

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На территорию Европы были переброшены 6 самолетов B-52 ВВС США, которые могут нести ядерное оружие. Они должны будут принять участие в маневрах Североатлантического Альянса.

В издании CNN сообщают, что в РФ прилет бомбардировщиков должны рассматривать в качестве сигнала. Журналисты добавляют, что воздушные судна прибыли на британскую базу несколько дней назад и уже поучаствовали в разных операциях в европейских странах. К примеру, они пролетели над Эстонией и Норвежским морем, а также побывали возле побережья Камчатки.

Представители американских военно-воздушных сил отметили, что данные полеты показывают приверженность Соединенных Штатов своим союзникам, так как при необходимости они всегда готовы применить свои военные силы.

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