США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52

На территорию Европы были переброшены 6 самолетов B-52 ВВС США, которые могут нести ядерное оружие. Они должны будут принять участие в маневрах Североатлантического Альянса.

В издании CNN сообщают, что в РФ прилет бомбардировщиков должны рассматривать в качестве сигнала. Журналисты добавляют, что воздушные судна прибыли на британскую базу несколько дней назад и уже поучаствовали в разных операциях в европейских странах. К примеру, они пролетели над Эстонией и Норвежским морем, а также побывали возле побережья Камчатки.

Представители американских военно-воздушных сил отметили, что данные полеты показывают приверженность Соединенных Штатов своим союзникам, так как при необходимости они всегда готовы применить свои военные силы.