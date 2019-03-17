США отправили в Сирию самолеты-невидимки F-117 для обмана C-400

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В небе над Сирией были зафиксированы самолеты-невидимки F-117, которые были списаны Соединенными Штатами около 10 лет назад. Точная причина их появления в САР неизвестна.

Однако военные эксперты считают, что причиной этому является появление в регионе противовоздушных установок С-400, изготовленных в России. Они отмечают, что американские самолеты должны будут приблизиться на минимальное расстояние к российским системам, чтобы собрать о них максимум разведывательных данных.

Эти воздушные судна значительно отличаются от других самолетов ВВС США, поэтому теоретически могут подлететь к С-400 на расстояние в 150 километров. Даже для современных F-35 пределом является дистанция в 250 километров.