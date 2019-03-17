Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

США отправили в Сирию самолеты-невидимки F-117 для обмана C-400

Дата:
Есть видео
Взято с Pixabay

В небе над Сирией были зафиксированы самолеты-невидимки F-117, которые были списаны Соединенными Штатами около 10 лет назад. Точная причина их появления в САР неизвестна.

Однако военные эксперты считают, что причиной этому является появление в регионе противовоздушных установок С-400, изготовленных в России. Они отмечают, что американские самолеты должны будут приблизиться на минимальное расстояние к российским системам, чтобы собрать о них максимум разведывательных данных.

Эти воздушные судна значительно отличаются от других самолетов ВВС США, поэтому теоретически могут подлететь к С-400 на расстояние в 150 километров. Даже для современных F-35 пределом является дистанция в 250 километров.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Губернатор Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался передать Порошенко
  2. Facebook удалил 1,5 миллиона видеороликов теракта в Новой Зеландии
  3. В России начали создание новых фрегатов, способных нести до 48 крылатых ракет

Эти новости могут вас заинтересовать

Черчесова взбесил вопрос о допинге во время интервью с немецким журналистом

В Индии из-за песчаной бури и ливней за сутки погибли почти 100 человек

Протестующие снова перекрыли подъезд к полигону «Ядрово»

Ульяновские курсанты, снявшие скандальное видео, получили выговор

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках