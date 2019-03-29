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Способы дезинфекции рук в детском саду

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Дезинфекция рук персонала и детей в детском саду – обязательный комплекс специальных мер, которые направлены на предотвращения распространения бактерий и негативных микроорганизмов и дальнейших заболеваний. Поэтому нужно разобрать основные способы дезинфекции рук в детских садах.

Для соблюдения правил обработки кожного покрова в детских дошкольных учреждениях рекомендуют использовать средства для дезинфекции и специальные устройства для их выдачи.

Какие средства используют для дезинфекции?

  • жидкое мыло.
  • гель для рук;
  • специальные антисептические средства.

Виды дозаторов:

  • Настенные. Самый оптимальный вариант для размещения в туалетной комнате.
  • Переносные. Этот вид дозаторов мобильный, так как при необходимости его можно размещать на любой поверхности и регулировать высоту его размещения в зависимости от роста детей.

Преимущества использования автоматических диспенсеров для дезинфекции кожи рук:

  • Исследования показали, что при использовании антисептического средства убивается около 99% бактерий и микроорганизмов, в отличие от обычного жидкого и брускового мыла.
  • При использовании сенсорных дозаторов со звуковым сигналом можно определить время, за которое ребенок очищает руки. Ведь очень часто маленькие дети не уделяют особого внимания и стараются поскорее закончить процесс мытья рук.Способы дезинфекции рук в детском саду
  • Согласитесь, диспенсер, который выдает определенное количество мыла, геля или антисептического раствора обязательно привлечет внимания ребенка и поможет привить полезную привычку ребенка мыть руки.
  • Так же автоматический дозатор обеспечит легкое осваивание ребенком этого устройства. Кроме того, ребенок непосредственно не касается дозатора, тем самым не собирает «чужие» бактерии.
  • Много видов антисептических средств не нужно смывать водой. Поэтому, если в детском саду установлены специальные дозаторы для антисептика и аварийно отсутствует водоснабжение, ручки детей останутся чистыми и полностью обеззараженными.

Согласно положениям утвержденного законодательного акта о санитарной гигиене в детских садах дети обязательно должны мыть руки с мылом перед приемом пищи, после прогулки на улицы и посещения туалета. Обязанность следить за этим полностью лежит на воспитателях и работниках детского сада. А помогут в этом хорошие средства и дозаторы для мыла, широкий ассортимент которых можно найти в интернет-магазинах гигиенического оборудования.

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