Дезинфекция рук персонала и детей в детском саду – обязательный комплекс специальных мер, которые направлены на предотвращения распространения бактерий и негативных микроорганизмов и дальнейших заболеваний. Поэтому нужно разобрать основные способы дезинфекции рук в детских садах.
Для соблюдения правил обработки кожного покрова в детских дошкольных учреждениях рекомендуют использовать средства для дезинфекции и специальные устройства для их выдачи.
Какие средства используют для дезинфекции?
- жидкое мыло.
- гель для рук;
- специальные антисептические средства.
Виды дозаторов:
- Настенные. Самый оптимальный вариант для размещения в туалетной комнате.
- Переносные. Этот вид дозаторов мобильный, так как при необходимости его можно размещать на любой поверхности и регулировать высоту его размещения в зависимости от роста детей.
Преимущества использования автоматических диспенсеров для дезинфекции кожи рук:
- Исследования показали, что при использовании антисептического средства убивается около 99% бактерий и микроорганизмов, в отличие от обычного жидкого и брускового мыла.
- При использовании сенсорных дозаторов со звуковым сигналом можно определить время, за которое ребенок очищает руки. Ведь очень часто маленькие дети не уделяют особого внимания и стараются поскорее закончить процесс мытья рук.
- Согласитесь, диспенсер, который выдает определенное количество мыла, геля или антисептического раствора обязательно привлечет внимания ребенка и поможет привить полезную привычку ребенка мыть руки.
- Так же автоматический дозатор обеспечит легкое осваивание ребенком этого устройства. Кроме того, ребенок непосредственно не касается дозатора, тем самым не собирает «чужие» бактерии.
- Много видов антисептических средств не нужно смывать водой. Поэтому, если в детском саду установлены специальные дозаторы для антисептика и аварийно отсутствует водоснабжение, ручки детей останутся чистыми и полностью обеззараженными.
Согласно положениям утвержденного законодательного акта о санитарной гигиене в детских садах дети обязательно должны мыть руки с мылом перед приемом пищи, после прогулки на улицы и посещения туалета. Обязанность следить за этим полностью лежит на воспитателях и работниках детского сада. А помогут в этом хорошие средства и дозаторы для мыла, широкий ассортимент которых можно найти в интернет-магазинах гигиенического оборудования.