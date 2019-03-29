Дезинфекция рук персонала и детей в детском саду – обязательный комплекс специальных мер, которые направлены на предотвращения распространения бактерий и негативных микроорганизмов и дальнейших заболеваний. Поэтому нужно разобрать основные способы дезинфекции рук в детских садах.

Для соблюдения правил обработки кожного покрова в детских дошкольных учреждениях рекомендуют использовать средства для дезинфекции и специальные устройства для их выдачи.

Какие средства используют для дезинфекции?

жидкое мыло.

гель для рук;

специальные антисептические средства.

Виды дозаторов:

Настенные. Самый оптимальный вариант для размещения в туалетной комнате.

Переносные. Этот вид дозаторов мобильный, так как при необходимости его можно размещать на любой поверхности и регулировать высоту его размещения в зависимости от роста детей.

Преимущества использования автоматических диспенсеров для дезинфекции кожи рук:

Исследования показали, что при использовании антисептического средства убивается около 99% бактерий и микроорганизмов, в отличие от обычного жидкого и брускового мыла.

При использовании сенсорных дозаторов со звуковым сигналом можно определить время, за которое ребенок очищает руки. Ведь очень часто маленькие дети не уделяют особого внимания и стараются поскорее закончить процесс мытья рук.

Согласитесь, диспенсер, который выдает определенное количество мыла, геля или антисептического раствора обязательно привлечет внимания ребенка и поможет привить полезную привычку ребенка мыть руки.

Так же автоматический дозатор обеспечит легкое осваивание ребенком этого устройства. Кроме того, ребенок непосредственно не касается дозатора, тем самым не собирает «чужие» бактерии.

Много видов антисептических средств не нужно смывать водой. Поэтому, если в детском саду установлены специальные дозаторы для антисептика и аварийно отсутствует водоснабжение, ручки детей останутся чистыми и полностью обеззараженными.

Согласно положениям утвержденного законодательного акта о санитарной гигиене в детских садах дети обязательно должны мыть руки с мылом перед приемом пищи, после прогулки на улицы и посещения туалета. Обязанность следить за этим полностью лежит на воспитателях и работниках детского сада. А помогут в этом хорошие средства и дозаторы для мыла, широкий ассортимент которых можно найти в интернет-магазинах гигиенического оборудования.