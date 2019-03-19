SpaceX наконец готова испытать свой космический корабль Starship

SpaceX во всю готовится к первому пилотируемому полету на Марс. Отправка людей на Красную планету в настоящий момент времени является конечной целью компании, и на этой неделе она может стать на еще один шаг ближе к ее достижению. Согласно последним сообщениям SpaceX, возможно, совсем скоро испытает свою межпланетную ракету под названием Starship.

SpaceX Starship – это футуристическая концепция ракеты, которая, по утверждениям Илона Маска, способна перевозить до 100 человек в другие миры. Когда проект будет завершен, он станет одной из самых больших когда-либо созданных ракет и может оказаться первым космическим кораблем, который доставит людей на другую планету.

Однако разработка Starship все еще находится на ранних стадиях, и, прежде чем он сможет кого-либо куда-либо доставить, его необходимо для начала тщательно протестировать. Начиная с января, SpaceX готовилась к одному из наиболее важных из этих испытаний: прототип ракеты взлетит с площадки в Техасе и пролетит несколько миль в атмосфере Земли. Запуск позволит специалистам проверить все системы корабля: от двигателей до теплозащитного экрана, и убедиться в том, что его дизайн способен на все о чем ранее говорил Маск.

Это испытание должно было состояться еще в январе, но сильный порыв ветра сшиб ракету, когда она находилась на стартовой площадке. Эта авария нанесла существенный ущерб аппарату, который до нынешнего момента находился на ремонте. Но согласно извещению, разосланному людям, проживающим рядом со стартовой площадкой, эти ремонтные работы уже завершены, и SpaceX рассчитывает запустить ракету в самое ближайшее время.

Ожидается, что Starship успешно пройдет все испытания и будет готова к коммерческим операциям к 2023 году. Известно, что у SpaceX уже есть заказчик на полет вокруг Луны, как только ракета будет готова. Однако до осуществления полноценного полета на другую планету пройдет еще немало лет.