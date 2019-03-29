«Снежный человек» из Златоуста: миф или реальность?

В середине осени далекого 1992 года житель города Златоуст В. Шипилин недалеко от города чуть не столкнулся с йети. До этого здесь ходили разговоры, что жители селений возле горы Таганай иногда встречаются со «снежным человеком», но в эти слухи мало кто верил.

Ученый Н. Авдеев с друзьями-биологами решил сделать экспедицию в эти края в поисках йети. Но вместо «снежного человека» ученые встретили «летающую тарелку» и увидели, как несколько НЛО приземляются над горой.

Люди Авдеева были наслышаны рассказов от очевидцев встречи со «снежным человеком», но мало верили в эти легенды. Со слов старожилов этих мест, люди здесь живут с чувством постоянной тревоги и страха за жизнь. То же самое произошло с членами экспедиции: ученые как только вошли в лес, их охватил испуг. Хотя ранее они уже многое повидали на своем веку и сталкивались с природными стихиями страшной силы.

Авдеев с товарищами обследовали место, куда приземлялись инопланетяне. Они нашли вмятины на почве, явно свежие. Биологи сделали вывод, что это следы от опор «летающих тарелок». Здесь также валялись весьма тяжелые куски расплавленного стекла.

Стекло было привезено в лабораторию Челябинска. Эксперты сделали вывод, что это — сенсационная находка, ничего подобного никто и никогда во время экспедиций на Урал не видел.

Вскоре состоялась вторая экспедиция этих прославившихся ученых. Они сидели возле вечернего костра и вдруг увидели зависающую НЛО. Люди были настороже и ужаснулись, а по лучу из днища «летающей тарелки» стали подниматься искрящиеся головешки из костра. Затем НЛО заправился водой из озера и улетел. У участников экспедиции было много времени, чтобы внимательно изучить «летающую тарелку», которая напоминала диск с большими бортами и освещенными иллюминаторами.

Вскоре выяснилось, что в те недели над Южным Уралом летало много таких «тарелок». Много людей видели приземление НЛО над горой Таганай, поэтому сложно отрицать, что столько людей заблуждаются. Но какая же связь между инопланетными кораблями и «снежным человеком»?

Чтобы это понять, нужно знать, что есть очень распространенная теория, что йети — это инопланетяне. В доказательство этого есть факты, как «снежный человек» мгновенно куда-то испаряется на глазах свидетелей, а у людей при встрече с йети температура тела повышается до 38 с половиной градусов. Возможно, именно «летающие диски» и доставляют «снежных людей» на Землю.

Один американский ученый даже смог запечатлеть на фотопленку, как НЛО скидывает в труднопроходимые заросли джунглей «снежного человека», который после приземления оставил гигантские следы на влажной почве.

Участники челябинской группы Н. Авдеева сделали заключение, что они видели инопланетные корабли, доставивших сюда «снежных людей», которых часто видят старожилы этих мест.

После того, как были обнародованы результаты изысканий этих ученых, одна учительница из Златоуста сообщила об интересном факте, связанном с НЛО. Со слов педагога, она однажды вступала в контакт с пилотами «летающего диска». Свое долгое молчание она объясняла тем, что её бы сочли сумасшедшей. Но теперь, когда биологи побывали здесь и во всем убедились воочию, она решила прервать молчание.

Женщина рассказала следующее. Однажды она сидела в сквере на скамейке и увидела, как по небу летит НЛО и спускается к Златоусту. Инопланетяне тоже увидели учительницу и направили на нее яркий световой луч. Три широких луча ослепили бедную женщину, ее мысли стали странными. Учительнице стало казаться, как будто через эти лучи от «летающих тарелок» гуманоиды пытаются сказать ей что-то важное. Вскоре женщина получила от пилотов НЛО следующую информацию. Со слов инопланетян (они же «снежные люди»), они уже давно летают на Землю, собирают о ней сведения и контролируют жизнь на Земле. Родиной пришельцев является далекая планета Плеяд, а в Солнечной системе у них есть база для полетов на нашу голубую планету. Далее инопланетяне рассказали женщине о неверном направлении развития цивилизации землян, их искаженном понимании времени и пространства. Пришельцы хотят пока лишь просто изучать людей, а потом научить землян всему, что знают они. Пилоты «летающего диска» были явно умнее земных жителей. Они сообщили, что есть еще и группа злых инопланетян, враждебно настроенным к землянам и прилетающим на нашу планету на космических аппаратах сигарообразной формы. Эти другие инопланетяне не любят людей и замышляют против них недоброе.

Вскоре после этих событий на Южный Урал потянулись массы туристов в надежде увидеть «летающие тарелки» и пришельцев из других миров. Участники походов по горе Таганай и окрестным лесам сообщали о медлительном ходе времени в этих краях и присутствии другого измерения.

А вот летом 2002 года с путешественниками здесь случилось вообще непонятное. Туристы остались на ночевку в лесу и решили сделать костер. Они собирали хворост и вдруг увидели гигантский камень. Они начали ощупывать валун, как вдруг из воздуха появились полупрозрачные фигуры существ, похожих на людей. Туристы испугались и остолбенели, а полуразмытые фигуры прошли прямо сквозь путешественников и испарились в скалах.

Пока нет убедительных объяснений происходящим на Таганае событиям. Есть научная теория, что здесь из земли идет выброс газов. Но ими можно было бы объяснить аномальные события, но никак не появление «летающих дисков» и приземление «снежных людей».

Что примечательно, ранее канадские ученые подтвердили факт существования йети, а вот их американские коллеги, напротив, попытались это оспорить.