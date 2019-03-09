Синоптики заметили странное солнечное затмение

Два дня назад, 7 марта, метеорологами были замечено необычное солнечное затмение. Следить за ним можно было только с земной орбиты.

По словам экспертов, естественный спутник Земли смог сокрыть собой только 82 процента звезды. Ученые называют подобное затмение кольцевым. Луна пролетела перед Солнцем, закрыв его ненадолго, а затем все вернулось на круги своя. Специалисты сделали несколько высококачественных фотографий этого явления, после просмотра которых они заметили, что лунная поверхность оказалась не такой ровной, как должна была быть.

Дело в том, что волнообразные края земного спутника, являющиеся лунными горными массивами, были хорошо освещены плазмой звезды. Полученные фотоснимки позволят ученым глубже исследовать разнообразные процессы, происходящие в космосе.