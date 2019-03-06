Школьники из Томска показали видео с матерящимся на уроке педагогом

Учащиеся интерната для детей со слабым слухом, расположенного в Томске, опубликовали в социальных сетях ролик, на котором демонстрируется матерящаяся учительница.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как педагог сначала посылает одного из своих подопечных за журналом, а потом начинает вести беседу по телефону, используя при этом ненормативные слова. Пользователи были сильно возмущены подобным поведением женщины.

К тому же в размещенном ролике можно услышать небольшой отрывок из беседы учительницы со школьником, который решил спросить у педагога, почему она занимается преподаванием сразу 5 разных предметов. Она отметила, что у нее два высших образования, поэтому способна преподавать любые дисциплины.