Сбежавшего из части вооруженного контрактника нашли мертвым

Отряд военнослужащих, который был отправлен командованием на поиски контрактника, убежавшего из части вместе с оружием и снаряжением, нашел мертвое тело беглеца.

Представители Западного военного округа сообщили, что поисковая группа, собранная из бойцов ржевского гарнизона, нашла в одной из нежилых построек сбежавшего контрактника, не подававшего признаков жизни. Возле него были найдены патроны и оружие.

В сообщении также указывается, что, скорее всего, солдат покончил жизнь самоубийством. Чтобы установить все обстоятельства случившегося была собрана специальная военная комиссия. К расследованию также подключены сотрудники правоохранительных органов.

Видео с подробностями инцидента было опубликовано на YouTube-канале «Телеканал 360».