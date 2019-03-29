Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Сбежавшего из части вооруженного контрактника нашли мертвым

Дата:
Есть видео

Отряд военнослужащих, который был отправлен командованием на поиски контрактника, убежавшего из части вместе с оружием и снаряжением, нашел мертвое тело беглеца.

Представители Западного военного округа сообщили, что поисковая группа, собранная из бойцов ржевского гарнизона, нашла в одной из нежилых построек сбежавшего контрактника, не подававшего признаков жизни. Возле него были найдены патроны и оружие.

В сообщении также указывается, что, скорее всего, солдат покончил жизнь самоубийством. Чтобы установить все обстоятельства случившегося была собрана специальная военная комиссия. К расследованию также подключены сотрудники правоохранительных органов.

Видео с подробностями инцидента было опубликовано на YouTube-канале «Телеканал 360».

Новости по теме:

  1. В Череповце 49-летняя женщина выпала из движущегося автобуса
  2. В Волгограде в заходивший на посадку самолет могла ударить молния
  3. Российские корабли сопровождают фрегаты НАТО в Черном море
  4. Житель Красноярска набил тату с портретом мэра города Сергея Еремина

Эти новости могут вас заинтересовать

Российские Су-57 получили боевой опыт в Сирии

Необычный удлиненный «Искандер» попал на видео

Американские военные эвакуировали лидеров боевиков ИГ

Украинская погранслужба задержала российское судно в Азовском море

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках