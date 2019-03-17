Самолет ВВС США провел разведывательную операцию над Чукоткой

Представителями мониторингового портала PlaneRadar в соцсети «Твиттер» была опубликована информация о том, что в рамках исполнения Договора по открытому небу американский самолет пролетел над российским регионом.

Воздушное судно Соединенных Штатов было обнаружено в области действия радаров, находящихся на Чукотке. Boeing OC-135B летел на высоте в 11 200 метров. Он выполняет только разведывательные функции, и на нем нет возможности нести оружие.

Этот самолет освидетельствовали с участием России, поэтому на нем невозможно использовать технику или оборудование, которое не предусматривает договор. Данное воздушное судно уже не в первый раз совершает облет российских земель. Ранее он пролетел над ними в начале текущей недели.