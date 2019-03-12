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Самолет ВМС США пролетел над российскими кораблями на низкой высоте

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Воздушное судно американских ВМС пролетело над кораблями ВМФ РФ, включая фрегат «Адмирал Горшков», на чрезвычайно низкой высоте.

Данный облет был совершен почти в трехстах километрах западнее от Гибралтара. Разведывательный самолет согласно предварительной информации поднялся в воздух с военной базы, расположенной на Сицилии. После подлета к суднам Российской Федерации он снизился практически до 160 метров.

Напоминаем, что данная группа Северного флота включает в себя 4 корабля. Новейший фрегат России впервые отправился в дальний поход. В ближайшем будущем он и судна сопровождения должны будут выполнить несколько различных задач в ряде участков Мирового океана.

Ранее Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолета-разведчика США.

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