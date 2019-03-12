Самолет ВМС США пролетел над российскими кораблями на низкой высоте

Воздушное судно американских ВМС пролетело над кораблями ВМФ РФ, включая фрегат «Адмирал Горшков», на чрезвычайно низкой высоте.

Данный облет был совершен почти в трехстах километрах западнее от Гибралтара. Разведывательный самолет согласно предварительной информации поднялся в воздух с военной базы, расположенной на Сицилии. После подлета к суднам Российской Федерации он снизился практически до 160 метров.

Напоминаем, что данная группа Северного флота включает в себя 4 корабля. Новейший фрегат России впервые отправился в дальний поход. В ближайшем будущем он и судна сопровождения должны будут выполнить несколько различных задач в ряде участков Мирового океана.

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