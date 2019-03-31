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Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

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Не так давно Владимир Зеленский, давая интервью одному из грузинских изданий, похвалил Саакашвили, назвав его «серьезным дипломатом» и защитником демократии в Украине, отметив, что его помощь будет полезна всем.

Саакашвили в своём фейсбуке в ответ восхитился на украинском языке непохожестью Зеленского на других, «традиционных» политиков. По его словам, большинство из них на прямой вопрос о роли Саакашвили в украинской политике рекомендовали бы ему вернуться в Грузию и оставаться там.

Грузинский политик предполагает прилететь на Украину после президентских выборов. По его мнению, действующий глава Петр Порошенко не пройдёт дальше второго тура, что откроет Саакашвили доступ в страну. Согласно опросу от 27 марта, голоса распределились следующим образом: 29% За Зеленского, 18.7 отданы Юлии Тимошенко и 16.5% у Петра Порошенко.

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