Российские сибирские тигры получили реальный шанс на восстановление популяции

В глубинах заснеженных лесов российского Дальнего Востока потихоньку начал возвращаться один из самых неуловимых и, безусловно, величественных хищников из семейства кошачьих.

Сибирские тигры, также известные как амурские тигры, являются крупнейшим подвидом больших кошек в Азии. Они пережили множество войн, масштабное браконьерство и исчезновение обширных зон естественного обитания, а затем смогли восстановить жизнеспособную популяцию всего из нескольких животных.

Елена и Павлик, обитающие в вольере размером с футбольное поле, который расположен примерно в часе езды от города Владивосток, являются хорошим примером наблюдаемой сейчас положительной тенденции.

На данный момент 15-месячные брат и сестра являются единственными жителями Амурского тигрового реабилитационного центра, находящегося в районе села Алексеевка.

Центр включает в себя большую природную территорию, которая имитирует среду обитания тигров, с типичными деревьями, кустарниками и ландшафтом. Он огорожен со всех сторон, а внешний мир скрыт зеленым брезентом.

«Они научились выслеживать добычу, а также ловить и убивать ее, но, самое главное – они знают, что нужно избегать людей», – отметил Виктор Кузьменко, специалист, который курирует эти уникальные объекты. Они были созданы при финансовой поддержке правительства России и других неправительственных организаций, таких как Всемирный фонд дикой природы, в 2013 году для сохранения, изучения и увеличения популяции сибирских тигров.

Реабилитация тигров

Летом прошлого года специалисты по охране природы забрали молодых тигров, после того как их мать неоднократно посещала местную деревню и ела домашних животных.

Убивать проблемных тигров в России запрещено законом, поэтому единственным выходом было поймать мать и перевести в зоопарк.

«В этом возрасте детеныши не выжили бы без своей матери», – отметил Кузьменко при беседе с журналистами CBC News, поэтому их отвезли в центр.

С тех пор целью сотрудников комплекса было научить их охотиться и выживать самостоятельно.

В период кормежки, который обычно начинался ближе к вечеру, в зону обитания тигров попадал олень, кабан или другое существо. Хищники мгновенно замечали их, а затем пытались поймать.

На телевизионных мониторах можно увидеть, как молодые плотоядные животные подкрадываются к ничего не подозревающему животному и молниеносно набрасываются на него, погружая свои зубы в шею и ожидая, когда схваченный зверь истечет кровью.

«Они ведут себя почти точно так же как их дикие сородичи», – заявил Кузьменко, который ожидает, что пара будет выпущена в дикую природу уже этой весной, и они наконец-то получат шанс зажить самостоятельной жизнью.

Исчезновение естественных сред обитания

Всего одно столетие назад популяция сибирских тигров занимала огромную площадь, начинавшуюся далеко на западе вплоть до Каспийского моря, и заканчивающуюся возле берегов Тихого океана. Они обитали как в России, так и в Китае.

Однако за ними постоянно охотились браконьеры, желая получить их ценный мех и различные части тела. К концу Второй мировой войны в дикой природе осталось всего несколько десятков животных.

Советский Союз ввел строгие правила в отношении охоты на амурских тигров, и их популяция немного восстановилась, а затем снова резко упала после краха коммунистического строя в 1990-х годах, когда охотникам стало легче пересекать границу с Китаем, и возник прибыльный черный рынок.

Начиная с 2010 года, российское правительство приняло множество мер по борьбе с браконьерством и сохранению этого вида, которые помогли увеличить численность тигров на Дальнем Востоке России до 500 взрослых и, возможно, до 100 детенышей. Эти данные были опубликованы Министерством природы РФ в 2018 году.

Однако по данным Всемирного фонда дикой природы амурские тигры занесены в красную книгу и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Российские власти считают, что в течение четырех лет популяция тигров вырастет до более чем 700 животных.

Во всем мире около 5000 тигров живут в дикой природе, включая российскую популяцию, а также другие подвиды, обитающие в Индии, Бангладеше, Непале и Южной Азии. Эти данные были приведены Всемирным фондом дикой природы.