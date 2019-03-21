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Российские фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

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Владимир Морозов и Евгения Тарасова, фигуристы из РФ, смогли завоевать серебряные медали в рамках парного катания на мировом турнире, прошедшем в японском городе Сайтама.

Сегодня, 21 марта, пары откатали произвольные программы. Российские спортсмены набрали 147,26 балла, получив в сумме 228,47 балла и заняв вторую строчку в списке. На третьем месте оказались россияне Александр Энберт и Наталья Забияко, которые набрали почти 218 баллов.

Золотые медали достались представителям Китая – Хань Цун и Суй Вэньцзин, набравшим 234,84 балла и установившим новый мировой рекорд. Они также получили рекордное число баллов в произвольной программе – 155,6.

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