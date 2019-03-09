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ТЕХНОЛОГИИ

Россия заменит зарубежные авиационные двигатели отечественными разработками

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На территории РФ создание новейших турбовальных двигателей ВК-800, предназначенных для легких воздушных судов, способных поднять до 1500 килограмм груза, перешло на завершающую стадию.

Создатели новой технологии отмечают, что уже в следующем году будет сертифицирован первый самолет, оснащенный данным мотором. В текущем году будут совершены его стендовые тесты. Разработка двигателя осуществляется на УЗГА – он должен будет заменить зарубежные аналоги.

По словам авторов проекта, недавно была проведена макетная комиссия, в которой участвовали эксперты ЦИАМ. Затем начнутся сертификационные испытания. Ранее удалось обсудить техзадания и разослать договора. За последнее время было совершено 60 успешных пусков двигателя.

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