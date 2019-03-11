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Россия и Китай «наваляли» США в ходе военной симуляции

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Эксперт по военному делу Дэвид Окманек заявил изданию Breaking Defense, что у Соединенных Штатов нет шансов выйти победителем из возможного конфликта с Россией и Китаем.

В США действует стратегический исследовательский центр «RAND Corporation», который был разработан по приказу правительства. Одна из задач центра — военная симуляция конфликта между Америкой и потенциальными противниками. Симуляция происходит с учетом многочисленных возможных угроз, военных стратегий и боевого вооружения.

Последняя симуляция подтвердила, что Соединенные Штаты проигрывают в конфликте с Россией и Китаем, если не будет применено ядерное оружие.

Военный эксперт заявил, что у Америки предостаточный арсенал оружия, но в нем есть свои уязвимости. Также, по словам Дэвида, важную роль в потенциально возможном конфликте играет грамотная модернизация наступательных боевых средств врагов.

Окманек упомянул, что базы Соединенных Штатов излишне уязвимы для ракетных атак как китайских, так и российских военных.

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