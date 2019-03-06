Роскосмос собирается создать ракетоплан с ядерным двигателем

В рамках недавнего совещания в Роскосмосе, на котором обсуждали перспективы разработки космических устройств для многоразового использования, было предложено создать ракетопланы с ядерными ускорителями.

В размещенном документе указывается, но подобная техника в будущем сможет полностью преобразовать космический рынок и привести к появлению совершенно новых коммерческих ниш. Отмечается также, что страна обладает опытом в разработке данных установок. В СССР с 70-го по 88-й год было запущено 32 аппарата, оснащенных ядерной энергетической установкой.

Советские ученые также смогли создать и даже протестировать полноценный ядерный ракетный двигатель на территории Семипалатинского полигона. В начале прошлого года появилась информация о том, что НАСА решила возобновить исследования по разработке атомной энергоустановки.