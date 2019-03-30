Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

В конце марта Центр подготовки космонавтов получил Ту-204-300, первый из заказанной пары самолётов. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выложив в соцсети фотографию самолёта и его каюты.

Комментарии не заставили себя ждать — пользователь Noncomfor раскритиковал салон, спросив, «А почему внутри такое убожество?». Рогозин ему ответил на украинском — «Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів» (Видите ли, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов»). Noncomfor в опровержение заявил, что является гражданином и патриотом России, и ему стыдно за подобный дизайн, который он считает хуже, чем у иномарок 90-х годов.

Полученный Ту-204-300 назвали в честь конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева. Второй, который должен поступить в скором времени, будет носить имя Юрия Гагарина. Оба самолёта предназначены для доставки на космодромы экипажей МКС и их эвакуации с мест посадки.