Продавец-консультант оказался «двойником» супермодели Кары Делевинь – и он парень

У популярной супермодели Кары Делевинь нашли очень похожего на нее «двойника», живущего в графстве Сомерсет, Англия.

Журдон Гэвин никогда не замечал сходства между собой и топ-моделью Карой Делевинь. Затем однажды сестра его девушки Хлоя Кинг прислала ему фотографию Кары, в которой отметила, что она изначально думала, что на снимке изображен именно он.

Несмотря на то, что она была поклонницей супермодели, 21-летняя Хлоя все равно была шокирована тем, что никогда раньше не замечала сходства между актрисой и Гэвином, а теперь она все никак «не может свыкнуться с этой мыслью».

Хлоя разместила на своей странице в социальной сети Facebook фотографию Журдона вместе со снимком звезды «Отряда самоубийц». Ее пост тут же получил десятки комментариев от изумленных друзей.

Журдон, проживающий в городе Уэстон-сьюпер-Мэр, расположенном в Северном Сомерсете, сообщил по этому поводу следующее: «Я вижу некоторое сходство, но мне не нравится, когда люди говорят, что я похож на девушку. Мне кажется, что ее глаза, рот и нос выглядят точно так же, как и у меня. Странное совпадение».

«Я никогда раньше этого не замечала. Мне даже в голову это не приходило, пока я не сравнила обе фотографии. Именно моя сестра прислала мне фотоснимок Кары. Поначалу я подумала, что на ней изображен Журдон. Мне даже пришлось дважды перепроверить», – отметила Хлоя.

«Я никогда не думала, что на самом деле супермодель очень похожа на Журдона. Однако когда мы соединили обе фотографии, то нам показалось, что мы смотрим на близнецов».

«За исключением того факта, что Журдон не блондин, сходство между ними просто феноменальное. У него есть многие черты лица модели.

«Я не была с Журдоном в это время, поэтому послала ему фотографию и сказала: “На сколько она похожа на тебя?”. Всем просто показалось, что это весело.

«Я ее поклонница в плане макияжа и ухода за телом. Очевидно, она действительно пользуется большой популярностью среди женщин. Но Журдон не особо обращал на это внимание. Он просто ее мужская версия, вот и все.

«Я не думаю, что она сама по себе очень девчачья модель. Я бы восприняла это как комплимент, если бы была на ее месте.

«Я ходила по магазинам на днях, и пошла посмотреть на косметику Rimmel, а потом отправила видео Журдону со словами: “Привет, Кара, это ты снова позируешь в качестве модели?”. Каждый раз, когда я вижу ее лицо, сразу думаю о нем. Это безумие».

Журдон, который работает консультантом по продажам, отметил, что однажды к нему подходил менеджер по поиску моделей: «Мне предложили стать моделью, когда мне было 18 лет, но я отказался от предложения и не стал углубляться в эту тему. Я просто не чувствую себя достаточно уверенно, чтобы позировать на публику.

«Случайный парень, который работал в модельном агентстве, остановил меня на улице. Это было довольно необычно. Я тогда стоял на вокзале.

«Он сказал: “Ты хорошо выглядишь, парень”. Это было немного неловко, потому что он тоже был парнем. Мне показалось это странным. Он дал мне свою визитку, но это произошло шесть лет назад».