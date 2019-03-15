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Появилось видео ограбления магазина в Подольске вооруженным ножом мужчиной

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В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется ограбление продуктового магазина мужчиной, вооруженного ножом.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как преступник нападает на работницу торговой точки и приставляет к ее горлу лезвие. Затем он требует отвести его к сейфу. В результате грабителю удается забрать деньги и смартфон.

Позднее преступник был задержан работниками правоохранительных органов. Грабителем оказался 44-летний мужчина, проживающий в Домодедово. Ранее он уже был судим. Сотрудники полиции открыли новое уголовное дело по отношению к грабителю.

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