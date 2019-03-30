Появились кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

В Сети был размещен ролик, на котором демонстрируется посадка воздушного судна Ту-204-300, переданного авиагруппе, работающей в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Лайнер был назван в честь Сергея Королева, ведущего специалиста советской космической отрасли. Речь идет о первой из двух моделей, заказанных специально для ЦПК. Он займется доставкой космонавтов на космодромы и их эвакуацией с места приземления.

В воздушном судне имеются шесть кают, которые предназначены для транспортировки космонавтов в положении лежа, так как зачастую они не могут самостоятельно передвигаться после длительного проживания на МКС. Второй самолет будет передан заказчику через несколько дней.