Посол РФ в США назвал условие использования Москвой ядерного оружия

Анатолий Антонов, российский посол в Соединенных Штатах, во время недавнего выступления в Вашингтоне отметил, что РФ не станет применять атомные боеголовки для решения локальных конфликтов.

Согласно заявлению дипломата, ядерные ракеты будут использованы только тогда, когда возникнет угроза существования государства. Он добавил, что на данную тему имеется немало фейковых новостей, однако Кремль не собирается наносить ядерный удар первым. Данный момент, по его словам, четко указан в военной доктрине Российской Федерации.

Под конец своего выступления посол заявил, что Москва не считает США своим противником, рассматривая их только в виде партнеров. Затем он добавил, что только от американских властей зависит, кем является Россия для них.

Ранее прошли испытания ядерного двигателя ракеты «Буревестник».