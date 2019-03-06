Подлодка «Белгород» станет первым носителем беспилотников «Посейдон»

В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в ОПК России, отметили, что субмарина «Белгород» окажется первым носителем беспилотных подводных кораблей «Посейдон».

Затем этим уникальным вооружением оснастят подлодку «Хабаровск». Первую субмарину согласно словам собеседника СМИ спустят на воду уже во 2-м квартале текущего года. Он добавил, что финальные работы по созданию подводной лодки будут проведены уже на воде. Затем начнутся швартовые тесты. Все эти действия планируется завершить до конца нынешнего года. В состав ВМФ России «Белгород» войдет в 2020 году.

Указывается, что в одной подлодке можно будет разместить сразу 6 беспилотников «Посейдон». Что касается «Хабаровска», то работы над ним будут завершены следующей весной, а на вооружение его примут в 2022 году.