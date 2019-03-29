Пирамиды Древнего Египта не одиноки на Земле

В наше время, когда на службе у человечества появились акваланги и другая современная техника, позволяющая опускаться на дно любых водоемов, находки пирамид под водой уже никого не удивляют. Оказывается, знаменитые пирамиды Древнего Египта, не так уж и одиноки, как казалось еще 150 лет назад. Их на нашей планете десятки и не только на поверхности, но и на дне различных водоемов.

В 1936 г. доктор Ф. Морган заметил пирамиды на дне озера Рок, расположенного неподалеку от г. Мериленд (США). Группа аквалангистов тщательно исследовала место и официально подтвердила, что это настоящие пирамиды. У некоторых из них основание квадратное, у других — прямоугольное. Вершины у всех «срезаны».

В 1968 г. американский пилот Р. Браш, пролетая над Багамскими островами Бимини и Андрос, случайно заметил под водой достаточно протяженные сооружения из камня. После этого сенсационного сообщения, к этим островам была отправлена археологическая экспедиция, снабженная самым современным подводным снаряжением. И, как оказалось, не напрасно. На океаническом дне были обнаружены многочисленные развалины больших зданий; интересные пирамиды, имеющие основание 54 на 42 м; хорошо различимые улицы; крепкие стены, окружающие город со всех сторон; порт с гигантскими волнорезами; таинственные круги из крупных валунов и др.

В 1973 г. с корабля «Академик Петровский» сделано несколько превосходных снимков, на которых четко просматриваются блоковые строения на дне, возведенные представителями какой-то неизвестной цивилизации в 360 километрах от берегов Португалии.

В 1985 г. вблизи побережья о. Йонагуни инструктор по дайвингу К. Аратаке неожиданно увидел необычный предмет. Это было огромное сооружение, которое уходило вдаль. Плиты были широкими и покрыты орнаментом из различных геометрических фигур. С вершины был ясно виден спуск, лестница уходила вглубь. Поскольку объект находился у берега, который был хорошо знаком Аратаке, то он знал, что в этом месте глубина была около 27 м. Рядом со стеной виднелась довольно глубокая траншея, она тянулась вдоль всего объекта. Все части этого объекта в совокупности были удивительно похожи на знаменитую конструкцию ступенчатых пирамид Древнего Шумера.

По поводу этих развалин в научном мире до сих пор не смолкают ожесточенные споры, проводятся международные диспуты и конференции. В них принимают участие светила науки мирового уровня. Однако ученые не признают искусственное происхождение объекта, называя его «игрой природы». Хотя сооружение имеет отшлифованные плоскости, ровные дуги и прямые ребра. Кроме того, комплекс был вырублен в скале.

Известный специалист по геологии морей и океанов, проф. М. Кимура поверил в искусственное происхождение объекта. И оказался прав. Экспедиция аквалангистов подтвердила его гипотезу. Впоследствии группа археологов, по заказу телекомпании Discovery Channel, спустившаяся на дно, нашла обломок скульптуры, голову человека, украшенную перьями. Это походило на статуи коренных жителей Центральной Америки. Были проведены многочисленные анализы с привлечением самых современных технологий и обнаружилось, что загадочный объект у берегов о. Йонагуни и святилище инков Мачу-Пикчу имеют одинаковую конструкцию. Строители, при сооружении углов, применяли Г-образные блоки. Эта технология древних мастеров позволила им создать прекрасные здания и сооружения, выдержавшие многочисленные землетрясения и столетия сильнейших ураганов и штормов.

Деятели науки все еще решают загадку, которую преподнесла им находка у побережья Йонагуни. Как культура, распространенная у подножья Анд, могла оставить свой след около другого материка? В 1991 г. океанограф В. Мейер, выступая на конференции во Фрипорте, в своем докладе упомянул, что при обследовании дна т. н. «Бермудского треугольника», прямо в центре на глубине 610 м обнаружены две огромные пирамиды, выше пирамиды Хеопса. И что самое невероятное, по его утверждению, они были возведены в середине двадцатого столетия. Технология строительных работ на Земле неизвестна, строительный материал похож на жаропрочное или бронированное стекло. Мейер представил подробный отчет об исследованиях. В заключение своего выступления он заявил, что в этом году летом организует новую экспедицию к пирамидам. С тех пор прошло более четверти века, но никаких сообщений об экспедиции в «коварный треугольник» больше не поступало. Результаты ранних исследований засекречены.