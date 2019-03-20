Пестрогрудые лесные певуны ежегодно преодолевают 20 тыс. км во время миграции

Пестрогрудые лесные певуны (Setophaga striata), которые обитают в западной части Северной Америки, ежегодно преодолевают расстояние до 20 000 километров в рамках миграции. Некоторые пересекают весь североамериканский континент, прежде чем совершить беспосадочный трансокеанский перелет в Южную Америку, который длится до четырех дней. Новое исследование, опубликованное в журнале Ecology, подтверждает эту масштабную миграцию, о которой орнитологи давно подозревали, но до сегодняшнего дня не могли доказать.

В 2015 году биолог из Гуэлфского университета Райан Норрис и его коллеги первыми показали, что 12-граммовые пестрогрудые лесные певуны, гнездящиеся в Приморских провинциях и Новой Англии, совершают беспосадочный трансокеанский перелет вдоль восточного побережья США продолжительностью до трех дней, преодолевая при этом 2770 километров.

Для нового исследования команда рассмотрела весь миграционный маршрут птиц из центральной и западной популяций.

«Это удивительно. Птица весом в пару канадских долларов отправляется в путешествие из западной части Северной Америки и долетает вплоть до бассейна Амазонки, пересекая при этом Атлантический океан», – отмечает доктор Норрис.

При проведении этого исследования доктор Норрис и его коллеги отслеживали птиц, снабженных крошечными геолокаторами, вес которых составлял 0,5 грамма, а батарея могла проработать не менее 12 месяцев, с четырех бореальных лесных участков: Черчилль, Манитоба; Уайтхорс, территория Юкон; Национальный парк Денали и Ном, оба находятся на Аляске.

Миграция на юг заняла у птиц в среднем около 60 дней. Лесные певуны, гнездящиеся в Черчилле, пролетели 6900 километров, а птицы, обитающие на западном краю континента в Номе – 10 700 километров.

Пестрогрудым лесным певунам из Нома понадобилось 18 дней, чтобы перелететь через Северную Америку и добраться до атлантического побережья Каролин.

Там птицы потратили почти месяц на откормку, чтобы удвоить свой вес, прежде чем совершить беспосадочный 2,5-дневный перелет через открытую воду к территориям своей зимовки в северной Колумбии, Венесуэле и Бразилии. Они преодолели от 2250 до 3400 километров при осуществлении этого трансокеанского перелета.

«Было интересно наблюдать за графиком этой миграции. Птицы, которые гнездились дальше на западе, должны были покинуть места гнездования и зимовки намного раньше, чтобы вовремя прибыть в точки назначения», – отметил ведущий автор исследования доктор Билл ДеЛука, биолог из Массачусетского университета в Амхерсте.

«Мы долго считали, что лесные певуны следуют по круговому маршруту. В центральных или западных штатах во время осенней миграции было обнаружено лишь небольшое количество птиц», – заявил д-р Норрис.

«Численность популяций в последние годы сократилась, возможно, из-за исчезновения естественных сред обитания и сокращения количества насекомых, что напрямую связано с изменением климата».

«Чтобы понять, что именно вызывает данный спад, нам нужно было знать полный годовой цикл жизни птиц».

«Более полное понимание годового цикла пестрогрудых лесных певунов имеет большое значение для экологов», – добавил доктор ДеЛука.

«Речь идет не только об одной из самых быстро сокращающихся певчих птиц в Северной Америке, но и наиболее малоизученной».

«Собранные в рамках этого исследования данные, помогают заполнить миграционную сеть существующих видов», – заявил соавтор работы Стюарт МакКензи из Bird Studies Canada.

«Как ученый в области охраны природы, меня больше всего удивляет то, что за один год лесные певуны должны пролететь 20 000 километров над сушей и океаном, сталкиваясь с множеством препятствий, начиная от хищных зверей и заканчивая штормами. К тому же им приходится искать места для отдыха и откормки в областях, где доминируют люди», – отмечает соавтор исследования доктор Хилари Кук, ученый из Общества охраны дикой природы Канады.

«Для сравнения, бореальный регион северной Канады обеспечивает безопасную и высококачественную среду для размножения этого исчезающего вида. Поэтому защита бореального леса Канады имеет решающее значение для спасения этой удивительной певчей птицы».