Пентагон снова пригрозил Турции из-за покупки С-400

В Пентагоне решили снова пригрозить Турции определенными последствиями, если она решит приобрести установки С-400, изготовленные Россией.

Согласно заявлению Чарльза Саммерса, представителя американского Минобороны, Анкаре в этом случае придется смириться с ухудшением отношений с США в военной области. К примеру, она может лишиться возможности приобрести боевые самолеты F-35 и ЗРК «Патриот».

Однако в Турции ранее заявили, что не собираются отвергать предложение РФ даже после приобретения американского вооружения. Турецкие власти считают, что данные действия никак не пересекаются между собой, а потому не могут повлиять друг на друга.