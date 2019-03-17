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Пентагон приобретет 10 тысяч ракет для «борьбы с Россией»

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В Соединенных Штатах Пентагон собирается приобрести свыше 10 000 управляемых ракет для получения возможности в случае конфликта с КНР и РФ нанести по ним массированный удар.

В местных СМИ сообщают, что представители Минобороны призывают включить в следующий проект бюджета затраты на покупку огромного количества ракет класса «земля-земля». Согласно расчетам специалистов подобное количество оружия обойдется стране в 1 миллиард 400 миллионов долларов.

По словам экспертов, столь быстрое увеличение запасов ракет демонстрирует желание Пентагона переориентировать свою военную стратегию по противодействию Китаю и Российской Федерации на использование наземных комплексов залпового огня.

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