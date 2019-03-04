Пакистан и Индия снова обменялись ударами в Кашмире

Сегодня утром, 4 марта, вооруженные силы Пакистана и Индии нанесли удары по районам друг друга в Кашмире. Сведения об этом раскрыл Девендер Ананд, работник индийского Минобороны.

Согласно заявлению военного в три часа утра по местному времени армия Пакистана начала обстреливать сектор Акнур без каких-либо на то причин, нарушив тем самым раннюю договоренность о прекращении огня. Индийские военнослужащие осуществили ответный обстрел. Взаимный обмен ударами закончился только через три с половиной часа.

В сообщении от сотрудника ведомства не говорится о пострадавших и погибших в результате обстрелов. Учебные заведения, находящиеся в нескольких километрах от зоны конфликта, все еще закрыты на вынужденные каникулы.