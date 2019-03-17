Овечкин поднялся на пятое место по голам в большинстве за всю историю НХЛ

Александру Овечкину, игроку «Вашингтон Кэпиталз», удалось подняться на пятую строчку в рейтинге хоккеистов, исполнивших наибольшее количество голов в большинстве за всю историю НХЛ.

Достичь данного достижения россиянин смог в ходе матча с «Тамбой-Бэй Лайтнинг», где он забил сразу две шайбы, причем одна из них попала в ворота соперников во время численного преимущества. В результате российский хоккеист набрал 246 голов, догнав уроженца Канады Фила Эспозито.

На первом месте сейчас находится Дэйв Андрейчук, выполнивший 274 гола. Впрочем, действия Овечкина не помогли его команде одержать победу над противником – «Вашингтон» проиграл со счетом 3:6.