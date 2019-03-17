Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Овечкин поднялся на пятое место по голам в большинстве за всю историю НХЛ

Дата:
Есть видео

Александру Овечкину, игроку «Вашингтон Кэпиталз», удалось подняться на пятую строчку в рейтинге хоккеистов, исполнивших наибольшее количество голов в большинстве за всю историю НХЛ.

Достичь данного достижения россиянин смог в ходе матча с «Тамбой-Бэй Лайтнинг», где он забил сразу две шайбы, причем одна из них попала в ворота соперников во время численного преимущества. В результате российский хоккеист набрал 246 голов, догнав уроженца Канады Фила Эспозито.

На первом месте сейчас находится Дэйв Андрейчук, выполнивший 274 гола. Впрочем, действия Овечкина не помогли его команде одержать победу над противником – «Вашингтон» проиграл со счетом 3:6.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Губернатор Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался передать Порошенко
  2. США отправили в Сирию самолеты-невидимки F-117 для обмана C-400
  3. Facebook удалил 1,5 миллиона видеороликов теракта в Новой Зеландии
  4. В России начали создание новых фрегатов, способных нести до 48 крылатых ракет

Эти новости могут вас заинтересовать

Главнокомандующий ВКС России раскрыл дальность гиперзвуковой ракеты

Журналист рассказал о забравшем у него микрофон Петре Порошенко

В Сети опубликовано видео с раскалывающейся надвое Африкой

С космодрома Куру не может стартовать российская ракета из-за забастовок местных жителей

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках