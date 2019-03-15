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Осетинская учительница рассказала о конфликте с депутатом

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Осетинская учительница Медина Созиева решила рассказать о причине конфликта, возникшего между ней и местным депутатом Василием Гогичаевым.

Согласно словам педагога народный избранник набросился на нее из-за воспитательной беседы, которую она ранее провела с его племянницей. Гогичаев накинулся на женщину прямо в ходе одного из уроков, начав бить ее по лицу. Указывается, что после избиения парламентарий попросил у учительницы прощения.

Созиева добавила, что депутат уже и раньше нападал на учителей из-за низких оценок своей родственницы, однако никто не занимался этим делом. Женщина отметила, что подала заявление на Гогичаева в полицию. Проверкой его действий также займутся в СК России.

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