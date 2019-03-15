Опубликовано видео с разбивающим телефон фаната Макгрегором

В Интернете был размещен видеоролик, где показано, как Конор Макгрегор, боец UFC из Ирландии, ломает смартфон своего поклонника.

На опубликованных кадрах можно увидеть ирландского спортсмена, стоящего прямо перед кинутым на землю мобильным устройством. Затем за кадром становится слышно, как ирландец наступает на гаджет.

Данное происшествие случилось в минувший вторник в Майами. К бойцу подошел фанат, чтобы сделать общую фотографию, однако тот напал на него, выхватил девайс и сразу же растоптал его. Макгрегора арестовали стражи правопорядка. Затем он был выпущен под залог. После произошедшего ирландец решил обратиться к фанатам, пообещав им стать сдержанней.