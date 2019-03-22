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Опубликовано видео кражи тумбочки сторожа из церкви «мокрыми бандитами»

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В Сети появился ролик, на котором демонстрируется кража тумбочки из церкви, расположенной в Минске. Преступников уже успели прозвать «мокрыми бандитами».

Грабители иногда подрабатывали в религиозном учреждении и знали, что местный сторож держит деньги не в съемных апартаментах, а в тумбочке прямо на работе. Один из преступников взял ведро с водой и разлил его в туалете, а затем сказал работникам церкви, что в уборной произошел потоп. Воспользовавшись суматохой, бандиты подняли тумбу и вынесли ее на улицу, а затем взломали и забрали все деньги.

Сотрудники правоохранительных органов смогли быстро найти воров, укравших 8 000 белорусских рублей. Они признали свою вину и раскаиваются о совершенном преступлении. В отношении мужчин было открыто уголовное дело.

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