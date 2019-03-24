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Опубликовано видео испытаний редкого самолета ВМФ РФ

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В сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть тестовый полет воздушного судна Ту-134УБЛ, являющегося частью ВМФ РФ.

На опубликованных кадрах можно увидеть самолет, на борту которого красуется надпись «Черноморский флот» и нарисован дельфин. Он поднимается в воздух с взлетно-посадочной полосы, расположенной на минском предприятии, где занимаются ремонтном авиационной техники. Ту-134УБЛ совершил трехчасовой полет, а затем благополучно сел на землю.

Данная модель воздушного судна используется для обучения курсантов, которым впоследствии предстоит летать на Ту-22М3. Эти ракетоносцы предназначены для уничтожения вражеских кораблей с помощью ракет X-32.

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