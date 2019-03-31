Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Ольга Бузова недавно дала поклонникам ещё один повод обсудить её возможные романтические отношения с Лешей Свиком.

Не так давно, 8 марта артистка выпустила музыкальный клип на песню «Поцелуй на балконе». Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья. Следующим днём певица получила от музыканта букет роскошных роз, озадачив этим фанатов, которые не могли понять, встречаются ли артисты на самом деле или это лишь продуманный рекламный ход.

И спустя несколько недель после этого случая, Ольга и Леша прилюдно целуются на концерте, подняв небывалый ажиотаж среди фанатов. Запись мгновенно попала в сеть, вызвал шквал комментариев. Мнения поклонников разделились — одни убедились в романе между исполнителями, другие заметили, что поцелуй на сцене был излишне наигранным, а значит, является постановкой.