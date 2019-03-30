Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

29 марта было подписано положительное заключение о безопасном состоянии жилого дома в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 164, частично обрушившегося от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года. Жильцы смогут вернуться в свои квартиры с 1 апреля.

На данный момент проводится косметический ремонт в подъездах, а также начат ремонт торцевых сторон здания. Начиная с 1 апреля, будет производиться благоустройство прилегающей территории. В скором времени начнётся постепенное подключения газа к пострадавшим квартирам. Завершение всех строительно-монтажных работ планируется ко дню Магнитогорска, отмечать который будут в период с 28 по 30 июня.

Жителями дома, решившим дождаться полного окончания всех необходимых работ, на эти три месяца продлят компенсацию, выделенную на аренду жилья.