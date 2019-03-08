Новые российские ракеты превратят авианосцы США в «жестяные банки»

Российский политолог Сергей Судаков заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты России способны превратить американские авианосцы в «жестяные банки».

Согласно словам эксперта в Соединенных Штатах уже поняли, что их корабли бесполезны против нового российского оружия. Об этом напрямую сообщил Патрик Шэнахан, глава Минобороны США. В результате американцам придется осуществить пересмотр своей морской военной стратегии, которая сейчас основывается на применении авианосцев.

Пентагон на сегодняшний день пытается уделять больше внимания ракетам, размещенным на суше. Согласно последней информации Минобороны уже готово потратить на развитие данной категории вооружения около 48 миллиардов долларов.