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Нэйт Диас высмеял фото Хабиба с мужчинами в ванной

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Нэйт Диас, американский боец UFC, снова поддел Хабиба Нурмагомедова, обладателя чемпионского пояса UFC из России.

На своей страничке в Twitter уроженец США опубликовал фотоснимок, на котором россиянин сидит в ванне вместе с еще пятью мужчинами. В подписи к фото он задал риторический вопрос: «Самбо?».

Напоминаем, что около четырех лет назад между Диасом и Нурмагомедовым возник конфликт, случившийся в Соединенных Штатах. В этом году американец назвал уроженца Дагестана трусом. Его также раскритиковал Ник Диас, брат Нэйта. В настоящий момент времени российский спортсмен не может участвовать в поединках, так как его дисквалифицировали на время за массовую драку на октагоне.

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