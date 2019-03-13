Нэйт Диас высмеял фото Хабиба с мужчинами в ванной

Нэйт Диас, американский боец UFC, снова поддел Хабиба Нурмагомедова, обладателя чемпионского пояса UFC из России.

На своей страничке в Twitter уроженец США опубликовал фотоснимок, на котором россиянин сидит в ванне вместе с еще пятью мужчинами. В подписи к фото он задал риторический вопрос: «Самбо?».

Напоминаем, что около четырех лет назад между Диасом и Нурмагомедовым возник конфликт, случившийся в Соединенных Штатах. В этом году американец назвал уроженца Дагестана трусом. Его также раскритиковал Ник Диас, брат Нэйта. В настоящий момент времени российский спортсмен не может участвовать в поединках, так как его дисквалифицировали на время за массовую драку на октагоне.