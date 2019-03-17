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КОСМОС

NASA запретило астронавтам говорить об увиденных НЛО

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Взято с Pixabay

Исследователи из видеоканала Ancient Aliens отмечают, что всем астронавтам было запрещено сообщать прессе о любых увиденных ими НЛО. Это условие было выдвинуто НАСА.

Специалисты сделали подобный вывод на основе недавних заявлений хакера Гэри Маккиннона, согласно которым им было обнаружено немало сведений о неопознанных летающих объектах в базе данных агентства. Однако после этого его система неожиданно вырубилась. К тому же ранее Эдгар Митчелл и Базз Олдрин сообщили, что верят в существование внеземной жизни, однако не рассказали, на чем базируется их вера.

Представители канала добавили, что астронавтов, скорее всего, перед запуском в космос предупреждают о том, чтобы они не рассказывали ничего широкой публике, если увидят что-то необычное в космическом пространстве. Однако в Ancient Aliens уверены, что НАСА не сможет скрывать правду от людей в будущем.

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