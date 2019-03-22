NASA поручит дронам искать следы инопланетян на Луне и Марсе

Специалисты НАСА в будущем будут использовать дроны для поиска следов пришельцев на лунной и марсианской поверхности. Об этом сообщает издание «Актуальные новости«.

Агентство планирует переоборудовать для этого беспилотные аппараты, которые в настоящее время используются в Исландии для исследования глубоких пещер. На данный момент эти беспилотники анализируют лавовые трубки и ледники, применяя световые волны. Им удается добраться до мест, которые недоступны людям.

В NASA считают, что данная технология поможет им в поиске признаков наличия жизни на Луне и Марсе. Сильнее всего исследователей интересуют подземные системы на Красной планете, которые защищены от космической радиации. К тому же там могут иметься водоемы с жидкой водой.