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NASA показало центр Млечного Пути в новом видео

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Взято с Pixabay

Специалисты НАСА опубликовали новый видеоролик, в котором решили визуализировать центр нашей галактики под названием Млечный Путь.

Ученым удалось создать это видео путем использования данных, полученных из рентгеновской обсерватории Chadra и суперкомпьютера агентства. При просмотре данного ролика зрители оказываются неподалеку от сверхмассивной черной дыры, масса которой в 4 000 000 раз больше, чем у нашей звезды.

По словам сотрудников НАСА, это видео позволяет людям понаблюдать за процессами, которые постоянно происходят в космическом пространстве. В нем, к примеру, показано взаимодействие между звездами и космическими ветрами, а также затягивание плотных газов в черную дыру.

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