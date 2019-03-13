NASA: первым человеком на Марсе может стать женщина

Джеймс Брайденстайн, руководитель НАСА, не исключил возможности, что первый шаг на марсианской поверхности сделает астронавт-женщина.

В рамках недавней беседы с прессой глава космического ведомства отметил, что первый пилотируемой полет на Красную планету будет осуществлен в середине 30-х годов текущего века. В скором будущем будут протестированы корабли и ракеты, предназначенные для данной экспедиции. Луна станет испытательным полигоном.

Ранее Брайденстайн отметил, что в лунной экспедиции тоже будет участвовать астронавт-женщина. На естественный земной спутник Соединенные Штаты собираются вернуться в 2028 году.