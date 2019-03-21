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КОСМОС

NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»

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Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию». Снимок размещен в интернет-сервисе Google Earth.

У запечатленного на фотографии предмета явно прослеживается человеческий силуэт с большим туловищем, головой и конечностями. Пользователи тут же начали публиковать разнообразные теории о таинственном объекте. Некоторые считают его древней статуей, другие увидели сходство с египетскими мумиями, а третьи назвали эту вещь обычным камнем.

В издании Daily Star процитировали одного из пользователей, который назвал Марс «Землей под номером один». Напоминаем, что связь с марсоходом Opportunity пропала летом прошлого года. Попытки специалистов «оживить» ровер оказались безуспешными, поэтому в НАСА сообщили о завершении его миссии.

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