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На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка, выдвинутая ЛДПР

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Вчера, 24 марта, в Усть-Илимске были проведены досрочные выборы главы города, на которых смогла победить выдвинутая фракцией ЛДПР домохозяйка Анна Щекина в возрасте 28 лет.

Предыдущий мэр Вакиль Тулубаев, решил уйти в отставку в начале ткущего года, не сумев выиграть суд с местными народными избранниками. Что касается Щекиной, то за нее отдали свои голоса более 7 тысяч человек, то есть почти 44 процента избирателей.

На втором месте оказался Сергей Зацепин, председатель гордумы, который был выдвинут от партии «Единая Россия». Он смог набрать около 37 процентов. Третью строчку в списке заняла Ирина Кондратьева, работница магазина, выдвинутая «Справедливой Россией».

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