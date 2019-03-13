На видео запечатлен опасный трюк воронежской экстремалки на высоте 250 метров

В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируется опасный акробатический номер экстремалки Марины Корженевской из Воронежа, осуществленный на высоте 250 метров.

Видео снято в окрестностях Сочи прошлой осенью. Марине помогал ее муж Богдан. Супруги отмечают, что уже давно задумывали показать этот номер, однако все никак не могли подобрать подходящее место, так как требовалось совпадение множества условий. Однако им все же удалось найти нужный участок в Скайпарке.

На опубликованной записи можно увидеть, как Корженевская выполняет различные трюки, находясь на кольце, скользящем по троллею над глубокой пропастью. Любое неверное движение могло стоить девушке жизни, ведь страховка не гарантирует 100-процентную безопасность.