На видео запечатлели попадание птицы в двигатель самолета ВВС США

В Сети был размещен ролик, на котором демонстрируется, как птица попадает прямиком в двигатель воздушного судна ВВС США. Инцидент произошел на австралийском авиашоу Avalon.

В рамках авиационного мероприятия экипаж военного транспортника должен был показать присутствующим свои умения высшего пилотажа, однако им не удалось этого сделать из-за птицы, попавшей в двигатель во время взлета самолета. На опубликованных кадрах можно заметить огненную вспышку.

Через несколько минут пилоты смогли остановить самолет. В СМИ отмечают, что на другой день он так и не поднялся в воздух. Видимо, воздушное судно получило определенный ущерб, который требует исправления специалистами.