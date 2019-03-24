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На Украине призвали Порошенко покаяться на коленях перед народом

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Представители партии «Оппозиционная платформа» заявили, что Петру Порошенко следует проиграть в президентских выборах, а потом покаяться на коленях перед народом за 5 лет нищеты.

Тем самым члены фракции решили ответить на слова президента о предательстве страны после посещения Юрием Бойко и Виктором Медведчуком России. Они отметили, что за весь срок правления страной Порошенко не смог выполнить ни одного обещания, которые он сделал перед выборами. По их мнению, его действия лишь привели к войне в Донбассе и расколу внутри страны.

Оппозиционеры также решили напомнить лидеру Украины, что при его президентстве постоянно растут тарифы ЖКХ, развалилась система образования и ухудшились медицинские услуги. К тому же многие украинцы стараются уехать из страны по причине отсутствия в ней достойной оплаты труда и рабочих мест.

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